В Северной Осетии бродячие собаки и кошки покусали почти 130 человек

В январе 2025 года 127 человек обратились в медучреждения Северной Осетии с жалобами на то, что стали объектами нападения на них безнадзорных животных, сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора. По его данным, в 116 случаях жителей кусали бездомные собаки, а в 11-ти – кошки. Ровно половина обращений приходится на столицу региона – Владикавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Случаи заболевания бешенством среди животных не регистрировались, как и в предыдущие три года», – уточнили в пресс-службе.

Для сравнения, в январе 2024 года в Северной Осетии-Алании специалисты зарегистрировали 121 факт укуса людей безнадзорными животными.

«В случае, если вас укусило бездомное животное, кожу вокруг этого места необходимо промыть с мылом под проточной водой и в кратчайшие сроки обратиться в медицинскую организацию для проведения прививок против бешенства», – напомнили представители республиканского управления.

Ефим Мартов