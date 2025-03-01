У трех памятников Пятигорска установят охранные зоны

В Пятигорске охранные зоны установят сразу у трех объектов культурного наследия (ОКН), следует из текста распоряжения, опубликованного на сайте правовой информации Ставропольского края.

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Так, такие зоны появятся у хорошо знакомых горожанам и туристам Верхних Пушкинских ванн, грота Дианы и памятника поэту Михаилу Лермонтову.

По действующему в России законодательству, в границах зон памятников культуры запрещены вырубка деревьев, возведение объектов капитального строительства, изменение рельефа, проведение работ без соблюдения требований, необходимых для сохранности ОКН.

Ранее, 24 февраля, охранные зоны были утверждены у трех объектов культурного наследия в другом городе-курорте региона КМВ – Кисловодске. Это здания «Пансионат» 1900 года и «Пансионат» 1908 года, а также «Дача Мухтарова». Соответствующий приказ краевого управления по сохранению и государственной охране ОКН вступил в силу 25 февраля.

Владимир Андреев