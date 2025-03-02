Монумент славы ижевских машиностроителей планируют отремонтировать до 9 мая

Как обнаружил «Ъ-Удмуртия», на сохранение монумента, посвященного боевому и трудовому подвигу ижевских машиностроителей в годы Великой Отечественной войны, направят 8,2 млн руб. из бюджета города. Соответствующий запрос котировок появился на портале госзакупок 28 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Ижевска Фото: Официальный сайт Ижевска

Как следует из проекта контракта, заказчиком выступает администрация Ленинского района Ижевска. По смете, у монумента установят новые гранитные плиты и таблички, проведут покраску поверхностей и другие восстановительные работы. Завершить реконструкцию должны до 8 мая. Подрядчика планируется определить до 11 марта.

В декабре «Ъ-Удмуртия» писал, что об аварийном состоянии монумента доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В региональном СУ СКР была организована процессуальная проверка после жалоб горожан на разбитые стеклянные панели и утрату заложенной под памятником «капсулы времени». Прокуратура республики подтвердила неудовлетворительное состояние монумента и обратилась в суд, который обязал горадминистрацию принять меры к сохранению объекта культурного наследия.

Монумент был установлен в 1970 году напротив главной проходной «Ижмаша» на проезде Дерябина, 2. Авторами памятника являются инженеры В.И. Лоскутов и Л.Б. Аллилуев. Объект был создан на средства комсомольцев.