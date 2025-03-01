На Ставрополье заместителя главы краевого водоканала посадили на полтора месяца

Суд в Ставропольском крае заключил под стражу заместителя гендиректора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Там уточнили, что арестованный стал фигурантом уголовного дела о завышении на 55 млн руб. стоимости контракта на проведение капремонта водопровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Судом в соответствии с позицией прокуратуры края в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля 2025 года», – цитирует агентство представителя надзорного ведомства.

По его словам, вопросы водоснабжения населения Ставрополья находятся на личном контроле прокурора края Юрия Немкина.

По информации региональных УФСБ и СУ СК России, против заместителя гендиректора - главного инженера ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» возбудили уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц с причинением тяжких последствий). По версии следствия, с мая 2022 года по февраль 2023-го фигурант подписал с подрядной организацией контракт на выполнение работ по капремонту Шпаковского группового водопровода по завышенной стоимости. В результате противоправных действий бюджету РФ в лице госучреждения был причинен ущерб в размере более 55 млн руб.

Владимир Андреев