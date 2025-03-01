В Татарстане на ремонт 24 центров занятости населения выделили 397,4 млн рублей

В Татарстане на строительно-монтажные и прочие работы в 24 центрах занятости населения направили 397,4 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Ремонтные работы будут проводиться в филиалах центров занятости по всей республике, включая Казань и муниципальные районы. Наибольший объем работ запланирован для главного здания центра на улице Декабристов, 81а — 69,7 млн руб. На ремонт зданий управления департамента по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам было направлено 31,7 млн руб., а управления по Вахитовскому и Приволжскому районам — 36,9 млн руб.

Также ремонтные работы пройдут в филиалах центров занятости в Зеленодольске, Лаишево, Пестрецах, Буинске, Арске и других городах Татарстана.

Заказчиком выступает Главинвестстрой республики. Все работы должны быть завершены к 16 января 2026 года. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета с авансовым платежом в размере 30% от стоимости контракта.

Влас Северин