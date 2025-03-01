2 марта в Татарстане ожидается туман и небольшой снег

Ночью и утром 2 марта на территории Республики Татарстан ожидается туман и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью и утром туман может усилиться. Ночью температура воздуха опустится до показателей от 6 до 11 градусов, но в низких местах и при прояснениях — до 21 градуса. Днем температура поднимется до показателей от 1 до 6 градусов. На дорогах возможна гололедица.

В Казани ночью местами выпадет небольшой снег. Минимальная температура составит от 6 до 8 градусов. Днем в столице Татарстана также ожидается облачность с прояснениями и небольшим снегом. Максимальная температура составит от 1 до 3 градусов, на дорогах города также возможна гололедица.

Влас Северин