Татарстан вошел в топ регионов России по доступности стоимости продуктов для приготовления блинов. Об этом свидетельствует исследование Центра стратегических разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан и Чувашия вошли в топ регионов по доступности цен продуктов для блинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татарстан и Чувашия вошли в топ регионов по доступности цен продуктов для блинов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На 40 тонких блинов для четырех человек в Республике Татарстан потребуется 104,54 руб., а в Чувашской Республике — 104,71 руб.

В состав блинной корзины вошли: мука пшеничная (280 г), молоко (500 мл), яйца (4 шт.), сахар-песок (70 г), соль (5 г), растительное масло (40 мл) и вода (500 мл).

Первое место в списке заняла Республика Мордовия, где стоимость необходимых продуктов составила 97,6 руб. На втором месте оказалась Республика Адыгея с показателем в 98,68 руб., а третье место досталось Оренбургской области — 101,65 руб. В пятерку лидеров также вошли Нижегородская область (102,37 руб.) и Кировская область (102,95 руб.).

Влас Северин