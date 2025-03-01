Депутаты Бутенко и Арендаренко помогли жителям 38 округа Краснодара вернуть отопление после пожара

Жители Краснодара на улице Коммунаров, 210 столкнулись с серьезной проблемой — после пожара, произошедшего в ночь с 21 на 22 февраля, они остались без газа и отопления. Проблему не могли решить из-за аварийного состояния оборудования.

На помощь людям пришли депутат Гордумы по 38 избирательному округу Андрей Арендаренко и руководитель клуба ВОСТОК, депутат 6 созыва Гордумы Владимир Бутенко. Они приобрели необходимые детали для замены газового оборудования и оплатили работы по монтажу, чтобы в дома вновь поступило тепло.

Ранее на встрече с горожанами местные власти предлагали жильцам помощь, но настаивали на полной замене устаревших газовых систем, что требовало значительных затрат.

Однако далеко не все жители могли позволить себе покупку нового оборудования, несмотря на предложенные скидки. Кроме того, граждане возмущались, что до пожара проверка не выявляла нарушений, и о необходимости замены оборудования их не предупреждали,

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В результате благодаря содействию Владимира Бутенко и Андрея Арендаренко был найден оперативный выход из ситуации. «Для безопасности жизни жителей, среди которых есть инвалиды, пенсионеры и дети, был перекрыт газ. Для его подключения в нескольких квартирах потребовалось новое газовое оборудование, отвечающее современным требованиям безопасности»,— рассказал Арендаренко в своих соцсетях.

Необходимые детали были оперативно поставлены, а газовики смогли подключить газ без угрозы для жизни людей. В тот же день в домах вновь появилось тепло.