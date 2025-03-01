Кот-пожарный из Новочеркасска спас своего друга, став донором

Кот-пожарный по кличке Егор помог спасти другого кота Мурзика, став для него донором крови. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

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Как пишет «КП — Ростов-на-Дону», Мурзик, живущий в семье начальника 2-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ростовской области Василия Бачкала, недавно серьезно заболел. Для спасения животного потребовалось срочное переливание крови. Хозяин кота обратился за помощью к сотрудникам 29-й ПСЧ Новочеркасска. В ветеринарной клинике было установлено, что кот Егор, который несет службу в этой части, является подходящим донором.

Процедура переливания крови прошла успешно, она длилась около полутора часов. Оба животных перенесли ее без осложнений.

Как отметили в ведомстве, Егор не только талисман подразделения, но и полноправный член команды — участвует в выездах на места происшествия.

Анна Анисова