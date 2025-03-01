Стубб назвал Путина единственным победителем спора между Трампом и Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственным победителем переговоров между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским стал президент России Владимир Путин. Переговоры в Вашингтоне прошли вчера и окончились ссорой господ Трампа и Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александер Стубб

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters Александер Стубб

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Александр Стубб признался, что его шокировал срыв встречи в Вашингтоне. «Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он (Владимир Путин.— "Ъ") даже не присутствовал на переговорах»,— сказал господин Стубб в интервью радио Yle.

Президент Финляндии отметил, что никогда ранее не видел, чтобы главы государств вели себя на публике так, как это делали Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Он назвал срыв переговоров в Белом доме «печальным и историческим событием».

Встреча президентов США и Украины состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Переговоры переросли в спор, а затем досрочно прекратились из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. По информации The Wall Street Journal, из-за внезапного завершения встречи осталось неясно, какой объем военной и политической поддержки администрация США готова предоставить Киеву в ближайшие месяцы.

Подробности встречи — в публикации «Ъ» «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас».