Стубб назвал Путина единственным победителем спора между Трампом и Зеленским
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что единственным победителем переговоров между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским стал президент России Владимир Путин. Переговоры в Вашингтоне прошли вчера и окончились ссорой господ Трампа и Зеленского.
Александер Стубб
Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters
Александр Стубб признался, что его шокировал срыв встречи в Вашингтоне. «Это была дипломатическая неудача, в которой фактически оказался только один победитель, и он (Владимир Путин.— "Ъ") даже не присутствовал на переговорах»,— сказал господин Стубб в интервью радио Yle.
Президент Финляндии отметил, что никогда ранее не видел, чтобы главы государств вели себя на публике так, как это делали Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Он назвал срыв переговоров в Белом доме «печальным и историческим событием».
Встреча президентов США и Украины состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Переговоры переросли в спор, а затем досрочно прекратились из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. По информации The Wall Street Journal, из-за внезапного завершения встречи осталось неясно, какой объем военной и политической поддержки администрация США готова предоставить Киеву в ближайшие месяцы.
Подробности встречи — в публикации «Ъ» «Ваши проблемы начинаются прямо сейчас».