В Новороссийске более 100 мужчин приняли участие в букетном забеге

В Новороссийске традиционный букетный забег, приуроченный к Международному женскому дню, объединил более 100 мужчин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Участники забега, держа в руках цветочные букеты, преодолели заданную дистанцию, чтобы на финише вручить цветы своим близким. Глава города-героя Андрей Кравченко отметил, что это событие стало для новороссийцев ежегодной традицией, объединяющей горожан и привлекающей к спорту как взрослых, так и детей.

Мария Удовик