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Спорткомплекс в Тюмени собираются достроить до конца 2025 года

Власти Тюмени определили сроки завершения строительства спортивного комплекса с бассейном на улице 50 лет Октября, где ранее находился бассейн «Геолог», об этом порталу 72.ru сообщили в областном департаменте спорта.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Земельный участок передан для строительства частному лицу. Работы планируется завершить до конца 2025 года, согласно выданному разрешению.

Строительство началось более восьми лет назад и было задержано несколько раз. Изначально работы должны были быть завершены в 2018 году, затем сроки перенесли на конец 2019 года, а позже сдвигались еще несколько раз. В последний раз сдачи объекта был запланирован на конец 2024 года.

На месте бывшего первого бассейна с минеральной водой «Геолог» ранее находились офисы турфирм и строительной компании. Здание получило название «Токио» среди жителей Тюмени по табличке на входе. В 2015 году там обнаружили трещину, из-за которой здание могло обрушиться, после чего принято решение о сносе и возведении нового объекта.

Ирина Пичурина

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