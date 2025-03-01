Ребенка, пострадавшего от нападения собак в Сочи, доставят в Москву

Мальчика, который получил множественные укушено-рваные раны лица после нападения собак в Сочи, планируют доставить санавиацией в Москву. Сейчас идет подготовка необходимых документов для перевозки, пишет РИА Новости со ссылкой на Валентина Королева, отца 9-летнего мальчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 февраля 2025 года. Две собаки породы хаски сорвались с привязи и атаковали ребенка, нанеся ему укушено-рваные травмы лица. Пострадавшего доставили в Краснодар, где хирург Грант Забунян провел операцию по реконструкции лица.

Однако позднее медики проинформировали родителя о том, что ткани не прижились из-за длительного промежутка времени после получения травм. В связи с этим было принято решение о транспортировке ребенка в столичную клинику для дальнейшего лечения.

Мария Удовик