Глава Удмуртии подписал закон о введении в регионе автоматизированной упрощенки

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал закон о введении в регионе автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН). Соответствующий закон вступает в силу через месяц, с 1 апреля, следует из копии правового акта на сайте правительства республики. Специальный налоговой режим будет действовать в Удмуртии до 31 декабря 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

АвтоУСН — экспериментальный режим налогообложения, по которому предпринимателям не нужно предоставлять декларации по УСН, расчет 6-НДФЛ, справки о доходах и суммах налога физических лиц и другой отчетности. Это делается автоматически через уполномоченные кредитные организации. При этом ставки по спецрежиму выше обычной УСН: на «доходы» она составляет 8%, на «доходы минус расходы» — 20%.

Плательщиками по АвтоУСН могут быть компании и предприниматели с численностью работников до 5 человек, доходом до 60 млн руб. в год и остаточной стоимостью основных средств до 150 млн руб. С 1 января 2025 года АвтоУСН ввели 40 регионов страны.

Представители бизнес-ассоциаций в Удмуртии сомневаются, что новый спецрежим будет пользоваться спросом и что он действительно выгоден по соотношению финансовых затрат и документооборота. При этом эксперты согласны с тем, что выбор новой системы отчетности упростит ведение бизнеса на первоначальном этапе.

Подробнее об этом читайте в материале «Бизнес на автомате».