В Казани с 4 по 5 марта на сутки отключат воду в Московском и Авиастроительном районах из-за подключения нового складского комплекса к централизованным сетям водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на сутки отключат воду в Московском и Авиастроительном районах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани на сутки отключат воду в Московском и Авиастроительном районах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отключение воды запланировано с 9:00 4 марта до 9:00 5 марта для домов по улицам Беломорская, Гудованцева, Обнорского, Тэцевская и Химиков. Список адресов включает более ста домов.

Влас Северин