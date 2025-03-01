Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем скиатлона на чемпионате России в Казани, он представлял Республику Татарстан.

Александр Большунов преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 30,2 секунды.

Вторым к финишу пришел Илья Семиков из Республики Коми, уступив победителю 7,7 секунды. Замкнул тройку призеров Павел Соловьев из Красноярской области.

В женском скиатлоне на этом же чемпионате золотую медаль выиграла олимпийская чемпионка и представительница Татарстана Наталья Терентьева. Второе место заняла еще одна татарстанская спортсменка Дарья Непряева.

Влас Северин