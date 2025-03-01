Татарстанца обвинили в нарушении правил безопасности после смерти мужчины в СНТ

В Татарстане местный житель обвиняется в нарушении правил безопасности после смерти мужчины в садоводческом некоммерческом товариществе «Державино». Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК по Республике Татарстан.

По данным следствия, мужчина, работавший трактористом, нанялся для прокладки траншеи под трубопровод. 18 августа 2024 г. тракторист, не убедившись в отсутствии людей в траншее, засыпал слой земли на владельца участка. Позже, обнаружив его отсутствие, тракторист раскопал траншею и извлек мужчину, но тот уже скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Влас Северин