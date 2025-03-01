В Ростовской области легковушка вылетела в кювет и перевернулась

В Ростовской области на подъезде к трассе «Новошахтинск-Гуково» легковая машина вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло днем 28 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, 75-летний водитель двигался в сторону Красного Сулина на Chery Amulet A15, но не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на обочину и опрокинулся.

Уточняется, что водитель не пострадал в ДТП.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова