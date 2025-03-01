В Ростовской области легковушка вылетела в кювет и перевернулась
В Ростовской области на подъезде к трассе «Новошахтинск-Гуково» легковая машина вылетела в кювет и перевернулась. ДТП произошло днем 28 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
По предварительным данным, 75-летний водитель двигался в сторону Красного Сулина на Chery Amulet A15, но не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на обочину и опрокинулся.
Уточняется, что водитель не пострадал в ДТП.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.