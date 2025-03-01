Прокуратура проверит отключение от тепла 157 домов в Ярославле

Прокуратура Ярославской области начала проверку после аварии на магистральном трубопроводе, из-за которой в Фрунзенском районе города Ярославля отключили тепло- и горячее водоснабжение в многоквартирных домах и социальных объектах. Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее ТГК-2 сообщило, что из-за ремонта участка транзитного трубопровода от Ярославской ТЭЦ-3 28 февраля подача теплоносителя была ограничена в 157 жилых домов и 19 социальных объектов.

Проверка будет направлена на оценку соблюдения законодательства о теплоснабжении, включая содержание сетевого оборудования ресурсоснабжающей организацией. В случае выявления нарушений прокуратура примет меры реагирования.

Антон Голицын