Учеников и персонал гимназии в Казани эвакуировали из-за короткого замыкания

В казанской гимназии № 18 из-за короткого замыкания эвакуировали 400 учеников и сотрудников. Об этом сообщает «Татар-информ».

Инцидент произошел сегодня утром в 10 часов, когда сработала пожарная сигнализация.

Пожарные выяснили, что причиной стал электрический фен в комнате для переодевания мальчиков на втором этаже школы. Эвакуацию провели без задержек: все вернулись в здание, и учебный процесс возобновился. Пострадавших нет.

Влас Северин