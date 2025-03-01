В Удмуртии завели дело на обвиняемого в показе нацистских татуировок зэка

На заключенного колонии в Сарапуле завели уголовное уголовное дело по обвинению в неоднократном показе нацистских и экстремистских татуировок, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Фигурантом дела является 38-летний уроженец Томской области, отбывающий наказание в колонии-поселении в Сарапуле. Следствие считает, что он публично демонстрировал свои татуировки с запрещенной в РФ символикой в период с декабря 2024-го по январь 2025 года.

В мае 2024 года зэк привлекался к административной ответственности за пропаганду либо демонстрирование запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Сейчас на него завели уголовное дело с той же формулировкой, но с добавлением «неоднократности» действий (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). По статье предусматривается до четырех лет лишения свободы. Идет расследование уголовного дела.