В «Сириусе» создают искусственную модель опухоли для исследования метастаз

Ученые Научно-технологического университета «Сириус» разрабатывают клеточные 3D-модели опухолей, чтобы улучшить исследования в области онкологии. Детальная модель позволит симулировать реальные условия, при которых происходит развитие метастаз – одной из главных причин смерти от рака. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Метастазы – это раковые клетки, которые распространились по организму и дали повторные очаги опухоли. Именно метастазирование в 90% случаев становится основной причиной смерти от рака. Усовершенствованная 3D-модель, которую делают ученые в Сириусе, сможет имитировать не только опухоль, но и ее окружение. Она станет своеобразным опытным полигоном, где исследователи смогут проводить полноценные испытания противоопухолевых препаратов. На примере модели рабочая группа намерена заставить иммунные клетки лучше проникать внутрь опухоли. Это сделает злокачественное образование более восприимчивым к иммунотерапевтическим лекарствам.

По словам руководителя молодежной исследовательской группы Университета «Сириус» Анны Нуштаевой, подобные модели также могут значительно сократить эксперименты на животных в области онкологии.

Исследования ведутся в рамках грантового конкурса федеральной территории Сириус. В этом году программа грантов будет продолжена. Из бюджета администрации федеральной территории будет выделено 1,14 млрд руб. на поддержку научных проектов.

Александра Каверина