В Оренбуржье автомобиль столкнулся с грузовым поездом

В субботу, 1 марта, в 09:24 (MSK+2) автомобиль «ВАЗ 2108» столкнулся с проходящим грузовым поездом. Произошло это на неохраняемом автомобильном переезде №191 Южно-Уральской железной дороги, вблизи Кувандыка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗМСУТ СК России Фото: пресс-служба ЗМСУТ СК России

По данным ведомства, предварительная причина ДТП — автомобиль заглох при пересечении железнодорожного переезда. Пострадавших нет, ущерб окружающей среде не причинен.

В результате происшествия произошла задержка движения поезда №121 сообщением Екатеринбург — Оренбург, электропоездов №6601 Орск — Оренбург, №7562 Оренбург — Кувандык.

Орская транспортная прокуратура проводит мероприятия для установления причин происшествия, проверяется соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Руфия Кутляева