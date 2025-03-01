Строительство проезда из Кондратово в Парковый может стоить 600 млн рублей

Оценочная стоимость капремонта на улице Строителей (микрорайон Парковый) с целью организации въезда в Кондратово составляет 600 млн руб. Такие цифры содержатся в пояснительной записке к поправкам в региональный бюджет на 2025–2027 годы. Согласно расчетам, 450 млн руб. в виде субсидии городскому бюджету предполагается выделить на этот проект из региональной казны, 25% стройки (или 150 млн руб.) составят средства города. Отмечается, что из 450 млн руб. субсидии — 200 млн руб.— это безвозмездные поступления ООО «Специализированный застройщик “Заостровка”» (входит в ГК «Самолет», планирует строительство ЖК в этом районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Строительство альтернативного выезда из Кондратово призвано решить транспортные проблемы этого большого поселения, где ведется строительство сразу нескольких крупных ЖК.