Из Труновского округа в зону СВО привезли генераторы, отопители и прицелы

Груз для участников специальной военной операции доставили волонтеры из Труновского округа Ставрополья. Информация об этом размещена в Телеграм-канале главы региона Владимира Владимирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги, Коммерсантъ

По его словам, землякам привезли все самое необходимое для успешного выполнения задач – генераторы, дизельные отопители, тепловизионные прицелы и др. оборудование. «Обязательно передали ребятам весточки от родных и близких, поделки и письма от детей округа, – добавил губернатор Ставропольского края. – А еще – 50 квадратных метров маскировочных сетей, которые вручную сплели местные жительницы».

В сообщении говорится, что бойцы горячо поблагодарили волонтеров, передали через них письма и приветы родным, а также отправили с делегацией округа предметы, связанные с боевым путем участников СВО. «Это частички фронтовых будней. Все они станут экспонатами Труновского музея», – подчеркнул Владимир Владимиров.

Он поблагодарил каждого, кто поддерживает наших ребят – помогает со сборкой грузов, сопровождает конвой на передовую, шьет для бойцов одежду, готовит еду.

«Вместе мы приближаем Победу», – резюмировал глава Ставрополья.

Владимир Андреев