В Татарстане упал уровень собираемости платежей населения за ЖКУ

Среднегодовой уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по Республике Татарстан достиг 98,9%, что на 0,3% ниже показателя прошлого года. Об этом сообщил министр строительства республики Марат Айзатуллин в ходе республиканского совещания.

Марат Айзатуллин отметил, что уровень собираемости платежей населения за ЖКУ по республике за январь текущего года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95,6%.

В 20 муниципальных образованиях среднегодовой уровень собираемости не дотягивает до среднего, в то время как в 20 других муниципалитетах этот показатель превышен.

В Зеленодольском, Агрызском, Бугульминском, Спасском и Бавлинском районах задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., в 21 муниципалитете — от 1 тыс. до 2 тыс. руб., а в 19 муниципальных районах совокупная задолженность не превышает 1 тыс. руб.

Влас Северин