В 2024 году на стройках Казани произошло 57 несчастных случаев

В прошлом году в Казани было зафиксировано 57 несчастных случаев на стройках, из которых 31 относится к производственным, а семь закончились смертельным исходом. Об этом сообщает «Татар-информ».

На 29 строительных объектах города выявлены нарушения. Заместитель руководителя исполнительного комитета Ильдар Шакиров отметил необходимость переориентации работы совета со строительных организаций на промышленные, так как статистика несчастных случаев в строительной отрасли снизилась и заняла третье место по городу.

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов предложил усилить профилактическую и информационную работу для предотвращения несчастных случаев на производстве.

Влас Северин