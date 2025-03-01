В Сочи спасатели возобновили поиски лыжника, пропавшего под лавиной

В горах Сочи спасатели возобновили поисковую операцию на склоне хребта Аибга, где 24 февраля сошла лавина, которая накрыла лыжника. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

В субботу, 1 марта, специалисты спасательного отряда вылетели на вертолете к месту происшествия. В предыдущие дни работы были невозможны из-за высокой лавинной опасности.

На месте операции находятся два наблюдателя, которые следят за сходом лавин. Основная группа из восьми спасателей высадилась ниже по склону и начала поиски с использованием специализированного оборудования.

По информации специалистов, в этом районе продолжают сходить небольшие лавины, что постоянно меняет рельеф местности и усложняет поисковую операцию.

«Ъ-Сочи» писал, что шансы найти фрирайдера живым есть, но очень малы. Человек может продержаться под снегом около получаса.

Мария Удовик