Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет во Владикавказ 3 марта

В ближайший понедельник жители и гости города воинской славы Владикавказ смогут бесплатно увидеть передвижную выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны, сообщил в своем Телеграм-канале глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло. По его словам, в железнодорожном составе — тематические вагоны с экспонатами, позволяющими больше узнать об отдельных событиях ВОВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Экспозиция воссоздает историческую реальность с помощью современных технологий, — уточнил Сергей Меняйло. — Внутри можно увидеть фотографии, документы, военные реликвии и видеоматериалы, рассказывающие о подвиге советского народа и его героизме».

«Поезд Победы» будет два дня находиться на вокзале Владикавказа, до 4 марта включительно. Для посещения состава надо пройти регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+.

Владимир Андреев