Мокрый снег и гололедица: какая погода будет в Петербурге 1 марта

В Петербурге 1 марта будет стоять преимущественно облачная погода. Местами ожидается небольшой снег, также мокрый снег. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Ветер в этот день будет слабый, западных направлений. Температура воздуха — в районе +1...+3 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром на дорогах местами будет гололедица. Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

Дарья Астанина