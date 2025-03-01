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Мокрый снег и гололедица: какая погода будет в Петербурге 1 марта

В Петербурге 1 марта будет стоять преимущественно облачная погода. Местами ожидается небольшой снег, также мокрый снег. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Ветер в этот день будет слабый, западных направлений. Температура воздуха — в районе +1...+3 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром на дорогах местами будет гололедица. Водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

Дарья Астанина

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