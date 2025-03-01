Военные суды в УрФО рассмотрели в 2,6 раз больше дел после начала СВО

В Уральском федеральном округе (УрФО) число уголовных дел, рассмотренных военными судами после начала специальной военной операции (СВО), увеличилось в 2,6 раза, сообщили в полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полпред УрФО Артем Жога провел встречу с председателем Центрального окружного военного суда Александром Каргиным и председателем Екатеринбургского гарнизонного военного суда Вадимом Харечко. «Сотрудники военных судов решают поставленные задачи на высоком профессиональном уровне. Так, в 2023–2024 годах они рассмотрели 3 930 уголовных дел, в том числе о воинских преступлениях — 2 674 дела. В связи с проведением специальной военной операции количество рассмотренных уголовных дел возросло в 2,6 раза», — говорится в сообщении полпредства.

В полпредстве подчеркнули, что приоритетным направлением военных судов является рассмотрение дел террористической направленности. По словам Артема Жоги, в компетенцию военных судов также входит рассмотрение уголовных дел в отношении лиц, публично призывающих к совершению террористических действий через интернет с территории Украины.

Мария Шараева