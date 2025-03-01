На праздничной неделе в феврале пермяки реже бывали в ТЦ

На прошлой праздничной неделе, с 17 по 23 февраля, пермяки реже бывали в торговых центрах. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в компании Focus Technologies, Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей в ТЦ крупных городов Прикамья, в период с 17 по 23 февраля оказался лишь на 2% выше, чем на предыдущей неделе, с 10 по 16 февраля. В прошлом году Mall Index в региональных ТЦ был выше предыдущего периода на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В сравнении с прошлым годом нынешняя посещаемость пермских ТЦ на праздничной неделе оказалась на 8% ниже.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что предпраздничная неделя перед Днем защитника Отечества традиционно является высоким периодом посещаемости торговых центров. Снижение количества посетителей ТЦ связано с разной продолжительностью выходных, считает эксперт. Например, в 2024 году в праздничные выходные в стране отдыхали три дня подряд (23 февраля в пятницу было выходным), а в этом году 23 февраля пришлось на воскресенье, а дополнительный выходной постановлением правительства перенесли на 8 мая (четверг). «На посещаемость объектов офлайн-ритейла и торговых центров в значительной степени влияет удобство их посещения. Это проявляется не только в аспектах транспортной доступности, но и в подходящем периоде для посещения ТЦ»,— подчеркнул Михаил Васильев.