В 2025 году в Татарстане планируют трудоустроить 13 тыс. студентов по нацпроекту

В Татарстане по национальному проекту «Молодежь и дети» в 2025 году планируют трудоустроить более 13 тыс. студентов. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Республиканский центр трудовых отрядов Министерства молодежи Татарстана.

В текущем году более 5 тыс. студентов будут обучены рабочим специальностям для работы на предприятиях.

Подготовка кадров ведется по различным направлениям: в 2024 году 4946 человек получили обучение благодаря федеральной субсидии, 620 — при сотрудничестве с центрами занятости Татарстана и еще 851 студент — по собственной образовательной лицензии центра студотрядов.

В республику также привлекают кадры из других регионов России. В прошлом году реализовано четыре всероссийских трудовых проекта, на которых работали 1761 студент из 45 регионов и 92 вузов страны.

Влас Северин