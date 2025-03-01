В горах Сочи прогнозируют сильные снегопады
В воскресенье, 2 марта, в горах Сочи ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
В ночь на 2 марта и утром на побережье Сочи и федеральной территории Сириус синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов, а в предгорных районах температура может опуститься до -6 градусов. На дорогах ожидается гололедица, сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.
По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы функционируют в усиленном режиме. В горных районах выше 500 м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. Власти рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от использования транспортных средств без зимней резины.
В Краснодарском крае лавиноопасные условия наблюдаются начиная с высоты 1 тыс. м. Господин Вильфанд отметил, что в Хакасии также ожидаются сильные снегопады, а по всему Северному Кавказу выявляют высокую лавиноопасность из-за выпавшего мокрого снега.
«Вообще это удивительная ситуация, когда много снега, а кататься нужно с большой осторожностью»,— заключил руководитель Гидрометцентра.