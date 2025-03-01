«Трактор» победил «Ак барс» со счетом 3:2

Челябинский «Трактор» одержал победу над казанским «Ак барсом» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла на арене «Трактор».

На 31-й минуте Степан Фальковский увеличил преимущество гостей, пробив ворота с передач Александра Барабанова и Артема Галимова. Однако Никита Коростелев на 35-й минуте сократил разрыв в счете, забив гол с пасов Максима Шабанова и Ильи Николаева.

На 40-й минуте Коростелев оформил дубль благодаря передачам Артема Блажиевского и Андрея Светлакова. На 56-й минуте Александр Кадейкин забросил третью шайбу в ворота «Ак барса», ассистировали ему Коростелев и Николаев.

После победы «Трактор» занимает первое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 84 очками за 61 матч. «Ак барс» находится на четвертом месте, набрав 76 очков за 60 игр.