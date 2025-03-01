В ярославском и костромском аэропортах сняли ограничения на полеты

В ярославском аэропорту «Туношна» и костромском «Сокеркино» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил Tеlegram-канал пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 28 февраля из-за введенного плана «Ковер» в «Туношне» были задержаны вылеты двух рейсов — в Москву и Санкт-Петербург. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области сообщало, что самолеты вылетят после снятия ограничений. Ограничения были сняты 1 марта в 06:10 по московскому времени. В настоящий момент на сайте аэропорта не значится задержанных рейсов.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— сообщил Tеlegram-канал Артема Кореняко.

Tеlegram-канал Минобороны сообщил, что в течение прошедшей ночи над территорией соседней с Ярославской Тверской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 21 беспилотный летательный аппарат.

Антон Голицын