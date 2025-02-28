В ярославском аэропорту задержаны два рейса из-за плана «Ковер»

Из-за введенного плана «Ковер» в ярославском аэропорту «Туношна» задерживаются вылеты двух бортов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аэропорт «Туношна» с 21:00 не принимает и не выпускает самолеты в рамках введенных Росавиацией ограничений с целью обеспечения безопасности пассажирских судов. В региональном министерстве объяснили, что задержанные самолеты отправятся в Санкт-Петербург и Москву после отмены ограничений.

«Пассажиры рейсов находятся в здании аэровокзала и при длительной задержке вылета будут обеспечены всем необходимым»,— сообщили в профильном министерстве.

Напомним, что также ограничения введены в костромском аэропорту «Сокеркино».

Алла Чижова