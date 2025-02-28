В ярославском аэропорту задержаны два рейса из-за плана «Ковер»
Из-за введенного плана «Ковер» в ярославском аэропорту «Туношна» задерживаются вылеты двух бортов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО
«Ъ-Ярославль» сообщал, что аэропорт «Туношна» с 21:00 не принимает и не выпускает самолеты в рамках введенных Росавиацией ограничений с целью обеспечения безопасности пассажирских судов. В региональном министерстве объяснили, что задержанные самолеты отправятся в Санкт-Петербург и Москву после отмены ограничений.
«Пассажиры рейсов находятся в здании аэровокзала и при длительной задержке вылета будут обеспечены всем необходимым»,— сообщили в профильном министерстве.
Напомним, что также ограничения введены в костромском аэропорту «Сокеркино».