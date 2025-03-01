В России вступили в силу новые правила приема в вузы

Новые правила приема в российские университеты вступили в силу с 1 марта. Они будут действовать до 1 сентября 2029 года.

«Для абитуриентов при поступлении созданы более понятные и комфортные условия, у талантливых ребят появляется еще больше возможностей претендовать на бюджет. Вся высшая школа отстраивается таким образом, чтобы готовить сильные кадры для ведущих отраслей экономики»,— сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков «РИА Новости».

Согласно изменениям, установлены единые сроки приема на программы высшего образования. Единой датой начала подачи документов установлено 20 июня. Завершаться прием на бюджет по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры будет 1 сентября. Прием в вузы по договорам будет длиться до 1 октября.

С 1 марта также устанавливается максимальное число специальностей, на которые абитуриенты могут одновременно подать документы — всего пять направлений. Ранее это количество устанавливали сами университеты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минобрнауки определяет даты».