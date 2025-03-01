Сербия предложила принять переговоры России и США

Вице-премьер Сербии Александр Вулин сказал, что Белград готов предложить России и США провести переговоры на своей территории. При этом он отметил, что решение по этому вопросу зависит от Москвы и Вашингтона.

«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место. Белград придерживается нейтралитета. У нас был опыт проведения великой международной конференции»,— сказал Александр Вулин «РИА Новости».

18 февраля делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде. 27 февраля представители двух государств встретились в Стамбуле. Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп проводили телефонные разговоры. Делегации стран по итогам первых переговоров договорились работать над встречей двух политиков.

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