Концерт «Хора Турецкого», шоу Александра Пушного и новая программа певицы Славы

Что можно увидеть на выставке «Глубоко на поверхности» и экспозиции «Белая земля», и где пройдет выступление коллектива Bel Suono. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».

1 марта (суббота)

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В лофт-парке «Подземка» выступит телеведущий и музыкант Александр Пушной вместе с группой «ОТП Студио». Репертуар коллектива многообразен — от классического рока до современных хитов, получивших популярность в TikTok. Начало в 20:00.

В ЦК19 продолжается выставка «Глубоко на поверхности» Игоря Токарева. Экспозиция включает более 80 работ в жанре цифровой абстракции, выполненных с помощью высокоточной печати. Также на выставке представлена традиционная графика и примеры ее сочетания с цифровой обработкой. Начало работы в 12:00.

2 марта (воскресенье)

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В Доме ученых СО РАН выступит «Хор Турецкого». Концерт «Вам, любимые!» посвящен Международному женскому дню. Музыканты исполнят баллады о любви и мировые хиты в эксклюзивных аранжировках. Начало в 20:00.

3 марта (понедельник)

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В ЦК19 проходит персональная выставка Кристины Шестаковой «Белая земля». В экспозиции представлено более 40 работ в стиле конструктивно-пластического реализма. Все они посвящены просторам Сибири. По словам художницы, она вдохновлялась видами Ялуторовска Тюменской области. Начало в 12:00.

4 марта (вторник)

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В Доме ученых СО РАН откроется выставка Ботанического музея Сибири «Патронированные таксоны» или «Сокровища сибирской флоры в именах сибирских ботаников». В экспозиции представлены гербарии, инструменты ботаника-исследователя, публикации, полевые дневники и др. Начало в 10:00.

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В ДК Железнодорожников Hard Rock Orchestra выступит С концертом в честь дня рождения Курта Кобейна. Музыканты исполнят главные хиты рок-группы Nirvana. Hard Rock Orchestra — камерный состав симфонического оркестра RockestraLive. Коллектив выступает с 2018 года. Начало в 19:00.

5 марта (Среда)

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В Доме ученых СО РАН покажут рок-оперу «Юнона и Авось». Постановку в авторской версии представит Московская государственная творческая мастерская под руководством народного артиста РФ Алексея Рыбникова. На сцену выйдут братья Никита и Александр Поздняковы, Екатерина Соловьева, Николай Дроздовский и другие актеры. Начало в 19:00.

6 марта (четверг)

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В ДК Железнодорожников выступит коллектив Bel Suono. Музыканты исполнят кавер-композиции, написанные группой за 13 лет работы. Прозвучат произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Баха, Модеста Мусоргского, Дюка Эллингтона, группы Queen и др. Bel Suono — это фортепианное трио, выступающее в стиле классического кроссовера. Начало в 19:00.

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На сцене Дома ученых СО РАН пройдет шоу певицы Слава. Она представит новую программу «Ты услышишь меня». Артистка рассказала, что шоу — «ностальгия по каждой песне, которая полюбилась слушателям за многие годы». Начало в 19:00.

7 марта (пятница)

В пространстве «Арт Ель» можно посетить выставку работ мастеров-любителей «Магия в целом» от Галины Машневой и ее мозаичной мастерской. Представленные в экспозиции произведения выполнены с использованием витражного стекла и стеклянной мозаики. Начало в 12:00.

Александра Стрелкова