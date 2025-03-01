Концерт «Хора Турецкого», шоу Александра Пушного и новая программа певицы Славы
Какие мероприятия пройдут на этой и следующей неделе в Новосибирске
Что можно увидеть на выставке «Глубоко на поверхности» и экспозиции «Белая земля», и где пройдет выступление коллектива Bel Suono. Эти и другие мероприятия в афише «Ъ-Сибирь».
1 марта (суббота)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В лофт-парке «Подземка» выступит телеведущий и музыкант Александр Пушной вместе с группой «ОТП Студио». Репертуар коллектива многообразен — от классического рока до современных хитов, получивших популярность в TikTok. Начало в 20:00.
В ЦК19 продолжается выставка «Глубоко на поверхности» Игоря Токарева. Экспозиция включает более 80 работ в жанре цифровой абстракции, выполненных с помощью высокоточной печати. Также на выставке представлена традиционная графика и примеры ее сочетания с цифровой обработкой. Начало работы в 12:00.
2 марта (воскресенье)
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В Доме ученых СО РАН выступит «Хор Турецкого». Концерт «Вам, любимые!» посвящен Международному женскому дню. Музыканты исполнят баллады о любви и мировые хиты в эксклюзивных аранжировках. Начало в 20:00.
3 марта (понедельник)
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В ЦК19 проходит персональная выставка Кристины Шестаковой «Белая земля». В экспозиции представлено более 40 работ в стиле конструктивно-пластического реализма. Все они посвящены просторам Сибири. По словам художницы, она вдохновлялась видами Ялуторовска Тюменской области. Начало в 12:00.
4 марта (вторник)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В Доме ученых СО РАН откроется выставка Ботанического музея Сибири «Патронированные таксоны» или «Сокровища сибирской флоры в именах сибирских ботаников». В экспозиции представлены гербарии, инструменты ботаника-исследователя, публикации, полевые дневники и др. Начало в 10:00.
Фото: Михаил Почуев, Коммерсантъ
В ДК Железнодорожников Hard Rock Orchestra выступит С концертом в честь дня рождения Курта Кобейна. Музыканты исполнят главные хиты рок-группы Nirvana. Hard Rock Orchestra — камерный состав симфонического оркестра RockestraLive. Коллектив выступает с 2018 года. Начало в 19:00.
5 марта (Среда)
Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ
В Доме ученых СО РАН покажут рок-оперу «Юнона и Авось». Постановку в авторской версии представит Московская государственная творческая мастерская под руководством народного артиста РФ Алексея Рыбникова. На сцену выйдут братья Никита и Александр Поздняковы, Екатерина Соловьева, Николай Дроздовский и другие актеры. Начало в 19:00.
6 марта (четверг)
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
В ДК Железнодорожников выступит коллектив Bel Suono. Музыканты исполнят кавер-композиции, написанные группой за 13 лет работы. Прозвучат произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Иоганна Баха, Модеста Мусоргского, Дюка Эллингтона, группы Queen и др. Bel Suono — это фортепианное трио, выступающее в стиле классического кроссовера. Начало в 19:00.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
На сцене Дома ученых СО РАН пройдет шоу певицы Слава. Она представит новую программу «Ты услышишь меня». Артистка рассказала, что шоу — «ностальгия по каждой песне, которая полюбилась слушателям за многие годы». Начало в 19:00.
7 марта (пятница)
В пространстве «Арт Ель» можно посетить выставку работ мастеров-любителей «Магия в целом» от Галины Машневой и ее мозаичной мастерской. Представленные в экспозиции произведения выполнены с использованием витражного стекла и стеклянной мозаики. Начало в 12:00.
Фото: Мария Хуторцева