В ярославском аэропорту ввели временные ограничения

В ярославском аэропорту «Туношна» временно ввели ограничения на вылет и прилет для обеспечения безопасности. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 21:00 мск временные ограничения введены на работу аэропортов Ярославль и Кострома. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы»,— говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации добавили, что службы аэропортов принимают все необходимые меры для безопасности полетов. По данным сайта ярославского аэропорта, на сегодня было запланировано три регулярных рейса (Москва, Санкт-Петербург, Казань). Последний рейс должен был завершиться в 20:10.

Алла Чижова