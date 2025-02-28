Оренбургская область лидирует по росту спроса на кадры в строительстве

В Оренбургской области спрос работодателей на кадры в сфере строительства и недвижимости вырос на 55% в сравнении с прошлым годом. Это самый высокий показатель среди регионов ПФО, сообщила аналитическая служба рекрутинговой компании HeadHanter (одной из крупнейших в России платформ онлайн-рекрутинга).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На втором месте по росту количества вакансий занимает Ульяновская область (40%). Следом за ней идет Пензенская область (32%). В Татарстане спрос на кадры в сфере строительства остался на уровне прошлого года (рост — 0%). В Самарской области прирост составил 4%.

В то же время по абсолютной величине открытых вакансий в этой сфере лидером оказался Башкортостан (9187 вакансий). На втором месте — Татарстан (7561), на третьем — Нижегородская область (6258). Самарская область занимает пятую строчку (5687), Оренбургская — шестую (3054). Ульяновская область на 12 месте среди регионов ПФО (1718).

По предлагаемой в этой сфере зарплате (медиана, январь-февраль 2025 года) также лидирует Башкортостан (116,7 тыс. руб.). На втором месте Татарстан (98,7 тыс. руб.), на третьем — Оренбургская область (96,4 тыс. руб.). Ульяновская область на девятой позиции (86,1 тыс. руб.). Самарская область на 11 месте (85,1 тыс. руб.).

Андрей Васильев, Ульяновск