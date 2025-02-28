«Парма» проиграла пятый матч подряд

В матче чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в Нижнем Новгороде уступила местному БК «Пари-НН». Встреча завершилась со счетом 88:81 в пользу хозяев площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Парма Фото: Парма

Самым результативным игроком в составе пермской команды стал новичок «Пармы», американский разыгрывающий защитник Стэнли Уиттакер. Он набрал 27 очков, отдал восемь передач, а также совершил один перехват.

«Пари-НН» и «Парма» перед этой игрой имели по четыре поражения подряд в турнире. Оба клуба хотели прервать неудачную серию, но получилось это у нижегородцев.

После этого матча подопечные Евгения Пашутина опустились на восьмое место в чемпионате. Следующую игру «Парма» проведет 5 марта в Перми против «Автодора».