Жителя Ейского района подозревают в смертельном избиении пенсионерки

Ейский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю предъявил обвинение 54-летнему местному жителю в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть пенсионерки. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 26 февраля 2025 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в доме пенсионерки на ул. Красной в станице Камышеватской, где периодически проживал. Между мужчиной и пожилой женщиной возник конфликт из-за претензий хозяйки к его асоциальному образу жизни. В ходе ссоры фигурант нанес несколько ударов руками и ногами по лицу пенсионерки, после чего ушел спать.

Пострадавшую обнаружила родственница, которая вызвала экстренные службы. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи СКР задержали подозреваемого. По ходатайству правоохранителей суд заключил фигуранта под стражу. На допросе он дал признательные показания.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Нурий Бзасежев