За неделю в Сириусе выявили более 200 нарушений ПДД

За неделю сотрудники ГАИ федеральной территории «Сириус» зарегистрировали 213 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства ФТ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проведенных мероприятий автоинспекторы вынесли 14 постановлений за нарушения, связанные с дорожной разметкой при повороте налево или развороте. Также сотрудники ГАИ составили 55 протоколов за парковку под запрещающим знаком, 20 — за остановку на пешеходных переходах, четыре — за неправильную парковку на остановках общественного транспорта и 16 — за создание помех другим участникам дорожного движения.

За неделю инспекторы выявили два автомобиля с нарушениями по тонировке стекол и остановили трех водителей, у которых не было прав. Два автомобилиста были оштрафованы за проезд на запрещающий сигнал светофора, а четыре — за выезд на полосу встречного движения в запрещенных местах. Также 13 водителей управляли транспортом без полиса ОСАГО, среди которых 29 нарушителей являлись водителями такси.

Мария Удовик