В Таганроге эвакуировали три брошенных у Центрального рынка авто

С территории, прилегающей к АО «Центральный рынок» в Таганроге, эвакуировали три брошенных автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Машины простояли у торговых точек длительное время, с некоторых из них были сняты детали. За 10 дней до эвакуации на транспортных средствах разместили предупреждения об эвакуации с требованием отогнать авто, однако собственники их проигнорировали.

Автомобили перевезли на штрафстоянку по адресу Мариупольское шоссе, 50. Такое решение приняли для обеспечения порядка и безопасности населения.

Дмитрий Ковалевский