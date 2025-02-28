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В Таганроге эвакуировали три брошенных у Центрального рынка авто

С территории, прилегающей к АО «Центральный рынок» в Таганроге, эвакуировали три брошенных автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Машины простояли у торговых точек длительное время, с некоторых из них были сняты детали. За 10 дней до эвакуации на транспортных средствах разместили предупреждения об эвакуации с требованием отогнать авто, однако собственники их проигнорировали.

Автомобили перевезли на штрафстоянку по адресу Мариупольское шоссе, 50. Такое решение приняли для обеспечения порядка и безопасности населения.

Дмитрий Ковалевский

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