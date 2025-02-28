Оренбуржец получил пожизненное за убийство двух женщин на Ямале

Суд в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приговорил жителя Оренбургской области к пожизненному лишению свободы за разбойное нападение и жестокое убийство двух женщин, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) по двум эпизодам.

Следствием установлено, что в декабре 2022 года в Новом Уренгое осужденный познакомился с пострадавшей в интернете. Оказавшись у нее дома, он, применяя пытки, получил от потерпевшей информацию о кодах к банковским картам и местонахождении ювелирных украшений. После чего нанес ей восемь ножевых ударов и спрятал тело на балконе. Обвиняемый похитил у пострадавшей около 600 тыс. руб. Ранее, в сентябре 2022 года, он совершил аналогичное преступление в отношении другой женщины, похитив имущество на сумму 230 тыс. руб.

По данным СУ СКР по ЯНАО, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжкого преступления против личности. На протяжении всего следствия он не признавал свою вину и оказывал противодействие.

Полина Щуцкая