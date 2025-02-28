ООН приостановила финпомощь в некоторых регионах Украины

ООН заморозила программу финансовой помощи в некоторых ключевых регионах Украины, сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он объяснил произошедшее сокращением участия США. По словам генсека, в 2024 году эта помощь охватила 1 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP Антониу Гутерриш

Фото: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP

Господин Гутерриш подчеркнул, что организация гордится сотрудничеством с Вашингтоном и восхищается щедростью и состраданием американского народа. «Сокращение гуманитарной роли и влияния Америки будет противоречить американским интересам во всем мире»,— говорится в заявлении генсека ООН. Он выразил надежду, что все нынешние решения США в отношении не только Украины, но и Афганистана, Сирии и сектора Газа будут вскоре пересмотрены.

USAID — независимое агентство при правительстве США, которое занимается оказанием помощи иностранным государствам. 20 января, в день инаугурации, президент США Дональд Трамп на 90 дней прекратил инициативы USAID для проведения их проверки. Через пять дней, 25 января, организация заморозила проекты по поддержке Украины в рамках указа госсекретаря Марко Рубио о приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Помощь ушла откуда не ждали».