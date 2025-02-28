На Кубани зафиксирован массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp*

Жители Краснодарского края 28 февраля столкнулись с масштабными неполадками в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По данным сервиса «Сбой.РФ», регион находится на втором месте в России по количеству жалоб на проблемы с доступом к платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На Кубань приходится 10% всех поступивших обращений. Лидером по количеству сообщений о неисправностях стала Москва (36% жалоб).

Третье место занимает Санкт-Петербург с показателем 11%. В пятерку регионов с наибольшим количеством жалоб на работу мессенджера также вошли Свердловская (6%) и Новосибирская (5%) области.

Анна Гречко