На Кубани зафиксирован массовый сбой в работе мессенджера WhatsApp*
Жители Краснодарского края 28 февраля столкнулись с масштабными неполадками в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По данным сервиса «Сбой.РФ», регион находится на втором месте в России по количеству жалоб на проблемы с доступом к платформе.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
На Кубань приходится 10% всех поступивших обращений. Лидером по количеству сообщений о неисправностях стала Москва (36% жалоб).
Третье место занимает Санкт-Петербург с показателем 11%. В пятерку регионов с наибольшим количеством жалоб на работу мессенджера также вошли Свердловская (6%) и Новосибирская (5%) области.