Роскомнадзор продлил лицензию телеканалу «Союз» до 2035 года

Роскомнадзор продлил лицензию православной телекомпании «Союз» на вещание до 13 мая 2035 года, сообщили в Екатеринбургской епархии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Телеканал получил разрешение на круглосуточное вещание во всех средах на территории России. Общая аудитория соцсетей телеканала превышает 1,1 млн пользователей.

«Даже формируемый для этого обширный пакет документов у нас абсолютно ничем не отличается от любого другого российского телеканала, поэтому нам, очень радостно, что продление лицензии прошло успешно», отметил руководитель телеканала архимандрит Димитрий (Байбаков).

Роскомнадзор включил все персональные страницы телеканала «Союз» в социальных сетях в официальный перечень страниц. Объем аудитории каждой из них составляет более 10 тыс. подписчиков.

Телеканал «Союз» начал вещание 31 января 2005 года и является первым российским религиозным каналом, созданным Екатеринбургской епархией. Он входит в пакеты крупнейших спутниковых и кабельных операторов. Вещает в открытом виде с нескольких спутников, в интернете и через мобильное приложение.

Полина Щуцкая